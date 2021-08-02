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السفن التجارية تواجه صعوبة في إيجاد الطواقم الضرورية لتشغيلها

اقتصاد

السفن التجارية تواجه صعوبة في إيجاد الطواقم الضرورية لتشغيلها

تقطعت السبل بنحو 100 ألف بحار في البحر بعد فترات عملهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تواجه السفن التجارية صعوبة في إيجاد الطواقم الضرورية لتشغيلها، بسبب تراجع أعداد البحارة إلى جانب تعقيدات وباء كوفيد 19.

قد يواجه العالم نقصاً في البحارة العاملين على متن السفن التجارية في غضون خمس سنوات إذا لم يتم اتخاذ إجراء لزيادة الأعداد ما يزيد المخاطر على سلاسل التوريد العالمية.

ومع ضرب فيروس دلتا المتحور أجزاء من آسيا وأدى إلى قطع وصول البحارة إلى البر ترك ذلك الربابنة غير قادرين على تدوير الأطقم المرهقة من مواصلة العمل والإبحار.

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وتقطعت السبل بنحو 100 ألف بحار في البحر بعد فترات عملهم، وهو سيناريو مشابه لعام 2020 عندما علق أكثر من 200 ألف بحار في البحر.

ويوجد نحو 1.89 مليون بحار يشغلون أكثر من 74 ألف سفينة في الأسطول التجاري العالمي، وبحسب تقرير صدر في 2015 فإن العالم بحاجة إلى نحو 90 ألف بحار إضافي في 2026.

وبناءً على توقعات النمو في تجارة الشحن، العجز الحالي يتجاوز 26 ألف بحار، ما يشير إلى أن الطلب على البحارة قد فاق العرض في عام 2021، وفقًا BIMCO والغرفة الدولية للشحن (ICS).

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