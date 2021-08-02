.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيطاليا.. 5.7 مليار يورو فائض الميزانية العامة في يوليو

اقتصاد إيطاليا
إيطاليا
اقتصاد

إيطاليا.. 5.7 مليار يورو فائض الميزانية العامة في يوليو

الأشهر السبعة الأولى من العام سجلت عجزا مجمعا في الميزانية بلغ 79 مليار يورو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخزانة في بيان يوم الاثنين إن إيطاليا سجلت فائضا في الميزانية العامة بلغ 5.7 مليار يورو (6.77 مليار دولار) في يوليو تموز مقارنة مع عجز 7.2 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويرجع هذا الاختلاف بشكل رئيسي إلى زيادة في حصيلة الضرائب بحسب "رويترز".

وقالت الخزانة إن الأشهر السبعة الأولى من العام سجلت عجزا مجمعا في الميزانية بلغ 79 مليار يورو (93.82 مليار دولار)، منخفضا 23.4 مليار يورو عن الفترة نفسها في 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
الأكثر قراءة
هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
اكتشف المزيد