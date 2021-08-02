تركيا.. زيادة العجز التجاري لـ 4.3 مليار دولار في يوليو

قالت وزارة التجارة التركية الاثنين إن عجز تركيا التجاري زاد 52.4% على أساس سنوي إلى 4.309 مليار دولار في يوليو /تموز وفقا لنظام التجارة العام.

وارتفعت صادرات يوليو /تموز 10.2% إلى 16.41 مليار دولار بعد أن تضررت في ربيع العام الماضي مع تأثير جائحة كوفيد-19 على التجارة مع أكبر شركاء أنقرة.

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وزادت الواردات 17% على أساس سنوي في يوليو /تموز إلى 20.72 مليار دولار.

في الوقت الذي تسجل فيه تركيا آلاف الإصابات الجديدة يومياً بفيروس كورونا، حذّر خبراء اقتصاديون في البلاد من تأثيراتٍ سلبية "قاسية" على الاقتصاد المحلي فيما لو لجأت السلطات إلى اتخاذ قرار الإغلاق الكامل كما فعلت تركيا وغيرها من الدول في العام الماضي والحالي عند تفاقم الجائحة.

وحذّر خبراء بارزون في عالم المال والاقتصاد من "التداعيات الكبيرة" التي ستنجم عن إغلاق جديد محتمل، مع تسجيل تركيا لأكبر حصيلة يومية للمصابين بكورونا منذ 12 مايو الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 22 ألفاً خلال 24 ساعة فقط، يوم 28 يوليو الماضي.