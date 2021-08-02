تعاون سعودي فرنسي بمجالات الاقتصاد الرقمي والفضاء

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم في باريس بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا هنري فيردي، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي، والرئيس المكلف لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية الدكتور منير الدسوقي، وعددٍ من مسؤولي الجانبين. وبحث الطرفان تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا في مجالات التحول التقني والرقمي والفضاء والابتكار.

كما ناقش الاجتماع تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة كمحور ربط للقارات، إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه مؤخرا في الرياض.

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من جانب آخر استعرضت السعودية الأسبوع الماضي في لندن أمام أكثر من 80 شركة بريطانية عاملة في مجالات الابتكار والتقنية والفضاء والبحث والتطوير، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في مجال البحث والتطوير والابتكار واقتصاد الفضاء.

وجاءت ورشة العمل التي حضرها أكثر من 80 شركة بريطانية، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة كاكست والهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها وفد سعودي من بينهم رئيس الهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي إلى العاصمة البريطانية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات اقتصاد الابتكار والفضاء بين المملكة وبريطانيا، وبناء شراكات بين قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين، تتيح لهما فتح قنوات فعالة لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية.