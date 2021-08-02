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نمو إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص 15% خلال يونيو

البنك المركزي السعودي مناسبة
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السعودية

نمو إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص 15% خلال يونيو

الودائع تحت الطلب نمت 9.5% على أساس سنوي إلى 1.33 تريليون ريال

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دبي - العربية.نت

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صدرت النشرة الإحصائية لشهر يونيو من البنك المركزي السعودي "ساما" التي كشفت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لساما في يونيو، مقارنة بمايو، بنسبة 2% إلى 1.657 تريليون ريال.

أما على أساس سنوي، فسجلت هذه الاحتياطيات استقرارا خلال شهر يونيو. ومن البيانات في النشرة الشهرية لساما، أرقام إقراض المصارف للقطاع الخاص، والتي سجلت في يونيو نموا شهريا بـ 1.5%.

على أساس سنوي، سجل إقراض المصارف للقطاع الخاص نموا بـ 15%.

أيضا نمت الودائع تحت الطلب، والتي تمثل أغلبية الودائع في المملكة، نمت في يونيو بنسبة 9.5% على أساس سنوي إلى 1.33 تريليون ريال.

وزادت إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي بقيمة 34 مليار ريال الشهر الماضي، وفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي الذي صدر يوم السبت.

وكانت صافي الأصول الأجنبية قد تراجعت بشكل كبير في عام 2020 حيث أدى انخفاض الدخل النفطي إلى تحويل 150 مليار ريال تعادل 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى الصندوق السيادي للمملكة.

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