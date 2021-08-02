أميركا.. نمو قطاع الصناعات التحويلية يتباطأ في يوليو

واصل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة النمو في يوليو /تموز لكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي متضررا من زيادة حادة في الإنفاق على الخدمات واستمرار نقص في المواد الخام.

وقال معهد إدارة المعروض يوم الاثنين، إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى 59.5 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يناير /كانون الثاني من 60.6 في يونيو /حزيران.

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وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر قليلا إلى 60.9.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي، تسارعا حادا في الإنفاق على الخدمات في أكبر اقتصاد في العالم في الربع الثاني مما ساعد في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوق ذروته السابقة على جائحة فيروس كورونا والتي سجلها في الربع الرابع من 2019.