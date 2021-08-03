ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 12.8% في النصف الأول

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 12.8%في النصف الأول من العام من 12.5% قبل عام، على الرغم من المحصول الجيد الذي امتص الطلب على الوظائف في المناطق الريفية.

وقالت المندوبية إن عدد العاطلين عن العمل في المغرب زاد إلى 1.6 مليون وفقدت المناطق الحضرية 228 ألف وظيفة بسبب جائحة كورونا وعوض ذلك جزئيا توفير 100 ألف وظيفة في الريف بفضل الأمطار الغزيرة.

مادة اعلانية

وزاد معدل البطالة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين إلى 30.8% في النصف الأول من العام مقابل 33.4% قبل عام.

وتوظف الزراعة 33% من القوة العاملة النشطة في المغرب ويوظف قطاع الخدمات 45% والصناعة 11% والبناء 10.5%.

ويشكل الاقتصاد غير الرسمي 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي للمغرب.

وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 5.8% في 2021 بافتراض معدلات متوسطة لهطول الأمطار بعد انكماشه 6.3% في العام الماضي.