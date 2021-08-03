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الكويت.. تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق الثروة السيادي

الكويت
الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت.. تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق الثروة السيادي

الحكومة أقرت الخطوة أمس الاثنين

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دبي - العربية.نت

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قال مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء، مؤكدا تقارير إعلامية، إن الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في الكويت، عينت مجلس إدارة جديدا، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الحكومة أقرت الخطوة أمس الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في اجتماعه، أمس، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والذي يضم د.خالد علي الفاضل، الشيخ مشعل جابر الأحمد، فهد محمد الراشد، فيصل عبداللطيف يوسف الحمد وغانم سليمان صقر الغنيمان، بالإضافة إلى المناصب الأساسية الأربعة الأخرى "وزير المالية (رئيس مجلس الإدارة) ووزير النفط ومحافظ المركزي ووكيل وزارة المالية".

وأضافت مصادر "القبس" أنه لم يتم البت في منصب العضو المنتدب للهيئة بعد.

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