تراجع طفيف لأداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، تراجعاً خلال يوليو 2021 مع تراجع طفيف لأحوال القطاع غير المنتج للنفط.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن المؤشر المركب الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع من 49.9 نقطة في يونيو 2021 إلى 49.1 نقطة في شهر يوليو الماضي.

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وأشارت القراءة الأخيرة إلى تراجع طفيف في أحوال القطاع غير المنتج للنفط؛ وهو تراجع أقل من الاتجاه العام للسلسلة.

وبعد الإشارة إلى تجدد التوسعات في شهر يونيو، انخفض مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة إلى ما دون المستوى المحايد 50 نقطة في شهر يوليو، حيث انخفض معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في ثمانية أشهر.

ومع ذلك، كانت معدلات الانخفاض أقل وضوحاً من تلك التي سجلت بين شهري مارس ومايو وخلال النصف الأول من عام 2020.

وبحسب التقرير، ربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل العملاء مترددين بسبب تدابير كوفيد-19 المستمرة.

على الجانب الآخر، استفادت الشركات من الزيادة المستمرة والقوية في الطلبات من العملاء الأجانب، حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن.