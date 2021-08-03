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توقعات بارتفاع التضخم في تركيا بعد زيادة أسعار الطاقة

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اقتصاد تركيا

توقعات بارتفاع التضخم في تركيا بعد زيادة أسعار الطاقة

قد يبلغ 18.5% في يوليو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهر مسح لوكالة "رويترز" أن التضخم التركي قد يبلغ 18.5% في يوليو، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتم رفع أسعار الكهرباء بـ15% في تركيا، فيما تم رفع أسعار الغاز بـ12% بداية يوليو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التركي كان قد توقع أن يتراجع التضخم إلى 12.2% نهاية هذا العام.

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وتسارع التضخم في تركيا مجدداً، مما يقلل من احتمالية خفض سعر الفائدة خلال الصيف وهو الهدف الذي يسعى إليه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

وأظهرت بيانات رسمية مطلع يوليو أن التضخم السنوي التركي قفز إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53% في يونيو، متجاوزا التوقعات البالغة 17%، ومواصلا الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع، بارتفاع 1.94%، بحسب معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته "رويترز" بلغت 1.50%.

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