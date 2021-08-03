قفزة قياسية بمبيعات السيارات في مصر.. 53% بالنصف الأول

كشفت بيانات حديثة، عن ارتفاع قياسي في مبيعات السيارات في السوق المصري خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفق التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فقد قفزت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 53% خلال النصف الأول من 2021 لتصل إلى 138.311 ألف وحدة، مقابل نحو 90.395 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 47.916 ألف مركبة.

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يأتي ذلك على الرغم من استمرار الركود بسبب المخاطر والتداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على جميع القطاعات، ومن بينها قطاع التجزئة والمبيعات، فيما تسببت الإجراءات الاحترازية التي سبق وأن طبقتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة الجائحة في انخفاض الطلب على السيارات بشكل حاد.

وكشف التقرير عن ارتفاع مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 63%، حيث ارتفع حجم مبيعاتها خلال النصف الأول من 2021 إلى نحو 101.046 ألف وحدة، مقابل نحو 62.171 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 38.875 ألف وحدة.

كما ارتفعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 46% لتسجل 25.4 ألف مركبة مقارنة بنحو 15.5 ألف. وفي المقابل، انخفضت مبيعات قطاع الأتوبيسات بنحو 6.8% لتسجل 11.8 ألف، مقابل 12.6 ألف حافلة.

وكشفت البيانات، عن تصدر تصدرت ماركة "شيفروليه" قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 19% بإجمالي بيع 26.2 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وجاءت سيارات شركة "نيسان" في المرتبة الثانية بمبيعات تبلغ 13.9 ألف مركبة، تلتها في المركز الثالث سيارات شركة "تويوتا" بحصة مبيعات بلغت نحو 13.2 ألف سيارة. وسجلت مبيعات سيارات الركوب خلال يونيو الماضي فقط نموًا بنسبة 70%، لتصل إلى 19.054 مركبة.

كان المجلس قد كشف عن ارتفاع قياسي بمبيعات السيارات الملاكي في مصر خلال شهر مايو الماضي، حيث زادت المبيعات بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 15.2 ألف وحدة خلال الشهر، ارتفاعا من 8 آلاف سيارة فقط في الشهر ذاته من العام الماضي.

فيما انخفضت المبيعات في مايو بنسبة 5% على أساس شهري، من 16 ألف وحدة تم بيعها خلال شهر أبريل الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 73% على أساس سنوي لتبلغ 21 ألف وحدة خلال شهر مايو الماضي، لكنها تراجعت بنسبة 5% على أساس شهري بالمقارنة مع 22 ألف وحدة في أبريل.