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مناخ الأعمال ينتعش في الإمارات.. أعلى مستوى في عامين

دبي
إمارة دبي
اقتصاد الإمارات

مناخ الأعمال ينتعش في الإمارات.. أعلى مستوى في عامين

مع تخفيف القيود المفروضة جراء تفشي الوباء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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انتعش مناخ الأعمال في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى منذ عام 2019، مع تخفيف القيود المفروضة جراء تفشي الوباء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تجمعه IHS Markit إلى 54 في يوليو من 52.2 في الشهر السابق، وظل فوق 50، وهي علامة تفصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح تحسن نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit قوله: "شهدت الشركات أكبر ارتفاع في الطلبيات الجديدة لمدة عامين، وسط ارتفاع المبيعات المحلية وتعزيز ثقة السوق".

وأضاف: "ارتفع الإنتاج تماشياً مع هذا التوسع، لكنه لم يكن كافياً لتغطية الأعمال المعلقة التي زادت إلى أقصى حد لمدة 16 شهرًا".

على الرغم من التحسن المحلي، أدت إجراءات الإغلاق في أجزاء أخرى من العالم إلى انخفاض مبيعات الصادرات في يوليو، حيث لجأت الشركات في الإمارات إلى العملاء المحليين للحصول على الدعم. ومع ذلك، ظلت آفاق النمو قائمة، حيث تأمل الشركات في أن يعزز معرض إكسبو 2020 الظروف الاقتصادية.

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