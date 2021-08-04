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الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يوليو

المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يوليو

بزيادة 25 مليون دولار على أساس شهري

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي نهاية يوليو 2021 إلى 40.609 مليار دولار مقارنة بقيمة 40.584 مليار دولار نهاية يونيو الماضي بزيادة 25 مليون دولار.

كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر، قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

فيما تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020 / 2021 إلى نحو 40.2 مليار دولار.

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