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قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم

شعار وزارة الموارد البشرية السعودية الجديد 2021
شعار وزارة الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم

سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح

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دبي - العربية.نت

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يبدأ اليوم الأربعاء، 25 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 4 أغسطس 2021، تطبيق قرار توطين "قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين"، وانتهاء فترة السماح المحددة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في أبريل الماضي، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

ويدخل قرار التوطين حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في 25 شعبان 1442 هـ، وبحسب الدليل الإجرائي للقرار، فإنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، حيث إن المخالفات في القرار يشملها تطبيق نوعين من العقوبات وهي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين.

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وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

موعد تطبيق القرار
موعد تطبيق القرار

كما غطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

كما شمل القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علمًا أن الوزارة قد شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

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