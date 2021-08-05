السعودية.. برنامج "الفحص المهني" يخضع 120 مهنة جديدة لرقابته

أعلن برنامج الفحص المهني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن إضافة 6 اختصاصات جديدة يندرج تحتها 120 مهنة، للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، لتضاف بذلك إلى الاختصاصات التي أعلن عنها البرنامج سابقاً، حسب خطة الإلزام المعلنة مسبقاً لجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، فإن الاختصاصات الستة الجديدة جاءت ضمن البرنامج في التخصصات التالية: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان)، ليصل بذلك إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن إلى 225 مهنة حرفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 8 اختصاصات من أصل 23 اختصاص. وسيتم إلزام الاختصاصات الجديدة في مطلع شهر سبتمبر القادم، في حين أنه من المقرر أن يكتمل تسجيل كافة المهن بحلول بداية العام 2022.

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ويعمل برنامج الفحص المهني على التأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، حيث يعمل البرنامج في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام، فقد دخلت حيز التنفيذ في مطلع شهر يوليو الماضي، من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 آلاف عامل فأكثر، بينما ستبدأ في مطلع سبتمبر القادم للمنشآت الكبيرة، والتي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وذلك في شهر أكتوبر القادم، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عامال،في شهر نوفمبر، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال، وذلك في بداية يناير من العام القادم.