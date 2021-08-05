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الكويت: عودة الدوام الرسمي المعتاد بالجهات الحكومية في هذا التوقيت

كورونا الكويت
إجراءات احترازية متبعة خلال كورونا في الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت: عودة الدوام الرسمي المعتاد بالجهات الحكومية في هذا التوقيت

بعد دراسة توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا

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دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، وذلك بعد دراسة توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وقرر المجلس قصر السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين على الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر.

وبنهاية الشهر الماضي، أوضحت دولة الكويت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسفر إلى البلاد، في إطار مكافحة فيروس كوفيد19.

وذكر مركز التواصل الحكومي بالكويت، أن إجراءات السفر الجديدة للقادمين والتي ستطبق اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

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