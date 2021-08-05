.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انتعاش الطلبيات الصناعية الألمانية مدفوعة بطلب داخلي قوي

صناعة ألمانيا
مصنع سيارات في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

انتعاش الطلبيات الصناعية الألمانية مدفوعة بطلب داخلي قوي

بدعم من العملاء المحليين

متابع الغاء المتابعة

برلين-رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات اليوم الخميس، ارتفاع طلبيات السلع الألمانية الصنع أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران، مدفوعة بحجوزات للمنتجات الصناعية الكبيرة لعملاء محليين في المقام الأول.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات السلع "المصنوعة في ألمانيا" قفزت 4.1% على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وتفوق هذا على توقعات رويترز لارتفاع قدره 1.9%، وجاء بعد انخفاض معدل صعودا بنسبة 3.2% في مايو/ أيار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضحايا في غيبوبة منذ سنة.. مأساة انفجار بيروت لا تنتهي ضحايا في غيبوبة منذ سنة.. مأساة انفجار بيروت لا تنتهي
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
الأكثر قراءة
قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم
واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر
مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب
كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة! كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة!
قبل أن تذهب
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
اكتشف المزيد