انتعاش الطلبيات الصناعية الألمانية مدفوعة بطلب داخلي قوي

أظهرت بيانات اليوم الخميس، ارتفاع طلبيات السلع الألمانية الصنع أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران، مدفوعة بحجوزات للمنتجات الصناعية الكبيرة لعملاء محليين في المقام الأول.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات السلع "المصنوعة في ألمانيا" قفزت 4.1% على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

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وتفوق هذا على توقعات رويترز لارتفاع قدره 1.9%، وجاء بعد انخفاض معدل صعودا بنسبة 3.2% في مايو/ أيار.