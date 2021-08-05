اقتصاد أوروبا
انتعاش الطلبيات الصناعية الألمانية مدفوعة بطلب داخلي قوي
بدعم من العملاء المحليين
أظهرت بيانات اليوم الخميس، ارتفاع طلبيات السلع الألمانية الصنع أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران، مدفوعة بحجوزات للمنتجات الصناعية الكبيرة لعملاء محليين في المقام الأول.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات السلع "المصنوعة في ألمانيا" قفزت 4.1% على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
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وتفوق هذا على توقعات رويترز لارتفاع قدره 1.9%، وجاء بعد انخفاض معدل صعودا بنسبة 3.2% في مايو/ أيار.
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