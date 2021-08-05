بنك إنجلترا يبقي دعمه القوي للاقتصاد على الرغم من تعافيه من أزمة كورونا

يتوقع المحللون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أدنى مستويات له على الإطلاق عند 0.1٪ وحجم برنامجه لشراء السندات دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا دعمه القوي للاقتصاد على الرغم من تعافيه الملحوظ من أزمة كورونا ونمو معدلات التضخم في البلاد. إلا أن البنك قد يغير اتجاهه بشأن الخطط التحفيزية.

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واستطاع الاقتصاد البريطاني إعادة 10% من الانهيار الذي سجله في عام 2020 وفي طريقه للنمو إلى أسرع وتيرة بين الدول الأكثر ثراء هذا العام.