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عجز الميزان التجاري لمصر يرتفع 10% في مايو

قناة السويس
ناقلة حاويات تعبر قناة السويس
اقتصاد مصر

عجز الميزان التجاري لمصر يرتفع 10% في مايو

الصادرات المصرية زادت 80.3% فيما زادت الواردات 35.4%

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دبي - العربية.نت

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن عجز الميزان التجاري زاد 10% على أساس سنوي إلى 3.34 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 3.04 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 80.3% عنها قبل عام إلى 1.72 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات اللدائن بأشكالها الأولية 96.6% والعجائن والمحضرات الغذائية 81.4% والفواكه الطازجة 70.9%.

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الأسمدة بنسبة تراجع 48.1%، ثم منتجات الألبان 29.2%، والأثاث 19.8%، مستحضرات العطور 9.4%.

وارتفعت قيمة الواردات 35.4% إلى 6.45 مليار دولار، مع زيادة واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 58.6%.

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