فنزويلا تغير الوحدة النقدية لعملتها في ظل ارتفاع شديد للتضخم

أعلن البنك المركزي اليوم الخميس أن فنزويلا ستغير الوحدة النقدية لعملتها وستحذف منها ستة أصفار في ثاني مرة خلال ثلاثة أعوام لإصلاح العملة المحلية المتدهورة البوليفار في ظل انهيار الاقتصاد.

وخفض الرئيس نيكولاس مادورو خمسة أصفار من العملة في 2018 في محاولة لتبسيط المعاملات المعقدة وعمليات المحاسبة.

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وقال البنك المركزي في بيان "لن تتغير قيمة البوليفار بأي حال، ومن أجل تبسيط استخدامه، تم تبسيط وحدته النقدية".

وهذا الإجراء أقل أهمية بكثير من الإصلاح الأخير للعملة نظرا لأن مادورو سمح في 2019 باستخدام الدولار في المعاملات الاقتصادية وهو ما أدى لاستخدام العملة الأميركية في الكثير من المعاملات.

والمنتجات الآن مسعرة بشكل واسع بالدولار حتى إذا كانت أثمانها تسدد بالوليفار في نهاية المطاف.