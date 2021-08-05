كم مرة يستخدم السعوديون الأوراق النقدية أسبوعيا؟ مسح يجيب

أظهر المسح الوطني للتقنية المالية في السعودية، أن غالبية السكان يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة أسبوعيًا، مع انخفاض مستمر في معدل الاستخدام.

ويتسق ذلك مع أهداف رؤية السعودية في التوجّه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، أو Cashless بحلول عام 2030.

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وأعلنت "فنتك السعودية"، عن تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية الذي يهدف إلى قياس مستوى تبني المجتمع لحلول التقنية المالية، وفهم كيفية دعم القطاع للأفراد والشركات.

وتناولت نتائج المسح الذي جاء بدعم من البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، خمسة جوانب رئيسية، وهي: استخدام الأوراق النقدية، وتبني أنشطة التقنية المالية، والعلاقات مع البنك، وخدمات المصرفية المفتوحة، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.



وكان أحد أهم استنتاجات المسح الوطني للتقنية المالية هو أن غالبية السكان يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة أسبوعيًا فقد شهدت المملكة مع تفشي جائحة كورونا زيادة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 75% العام الماضي، فيما انخفضت عمليات سحب الأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الأخرى بنسبة 30% خلال الفترة نفسها.

وتوضح نتائج المسح أيضًا وجود ارتباط قوي بين العمر واستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي، حيث يستخدم 18%، من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا الأوراق النقدية يوميًا، بينما ترتفع النسبة إلى 46% من عمر 60 عامًا فما فوق.

كما توصّل المسح الوطني إلى أن 47% من الشركات تبحث عن حلول لأتمتة عمليات أعمالها التجارية، بينما 43% منها تبحث عن حلول لزيادة رأسمالها، فيما ركز 42% منها على تحسين أمن معلومات وبيانات أعمالها.

ورغم أن البنوك لا تزال محور الأنشطة المالية للعميل، إلا أن نتائج المسح أشارت إلى أن 22% فقط مع العملاء زاروا فرع البنك الشهر الماضي، بينما لم يتذكر 35% من العملاء آخر مرة زاروا فيها البنك.

وأكد 93% من المشاركين أنهم يمارسون أنشطتهم البنكية إلكترونيًا بشكل أساسي، من خلال الخدمات البنكية عبر الإنترنت أو تطبيق البنك عبر الهاتف المحمول، فيما قام 5% فقط من المشاركين بأنشطتهم البنكية من خلال زيارة فروع البنوك.