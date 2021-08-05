8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن الوظائف المستهدفة في قرار توطين المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100%، تشمل وظائف مدير الفرع، ومدير القسم، ومشرف القسم، وخدمة العملاء.

وبحسب تغريدة للوزارة بموقع التواصل تويتر، تشمل أيضاً وظائف مساعد مدير فرع، ومشرف صناديق المحاسبة، وأخصائي مبيعات، بالإضافة إلى أخصائي تسويق.

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وبدأت الوزارة أمس الأربعاء 4 أغسطس 2021، تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100%.

وتزامنًا مع انتهاء فترة السماح، والبدء في تطبيق قرار "قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين" انطلقت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جولات رقابية شملت كافة المجمعات التجارية المغلقة في جميع مناطق المملكة، بقيادة وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي وعدد من مسؤولي الوزارة.

تهدف هذه الجولات الرقابية إلى التوعية أولًا بأهمية تطبيق القرار، ومتابعة مدى التزام المجمعات التجارية المغلقة بتنفيذ القرار وضبط المخالفات خاصة وأن فترة السماح امتدت لـ (120) يومًا قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

ويأتي هذا القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

ودعت الوزارة كافة المجمعات التجارية المغلقة إلى الالتزام بتطبيق القرار، وتؤكد على أن الجولات الرقابية المفاجئة مستمرة في جميع مناطق المملكة، كما تذكر الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).