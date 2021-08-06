.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نمو قوي للوظائف الأميركية.. البطالة تهبط إلى 5.4%

إعلان وظيفة شاغرة في نيويورك (رويترز)
إعلان وظيفة شاغرة في نيويورك (رويترز)
اقتصاد أميركا

نمو قوي للوظائف الأميركية.. البطالة تهبط إلى 5.4%

تراجع البطالة من 5.9% سجلت في يونيو

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

زاد نمو الوظائف الأميركية بقوة في يوليو في ظل طلب على العاملين في قطاع الخدمات كثيف العمالة، مما يشير إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه القوي في بداية النصف الثاني.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، في تقرير التوظيف الذي يتابع عن كثب اليوم، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 943 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 938 ألفا في يونيو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 870 ألف وظيفة.

العقوبات الأميركية تقص أجنحة "هواوي".. عملاق الصين ينشد البقاء على قيد الحياة قصص اقتصادية هواوي العقوبات الأميركية تقص أجنحة "هواوي".. عملاق الصين ينشد البقاء على قيد الحياة

ونزل معدل البطالة إلى 5.4% من 5.9% في يونيو.

من ناحية أخرى، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 21 عاما خلال يوليو، إذ تمسكت الشركات بموظفيها في ظل نقص العمالة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت بـ 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 يوليو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف
الأكثر قراءة
صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع
سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله
8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها 8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها
رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس
برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
الصحة العالمية تحذر: المتحور دلتا يزيد نسبة الوفاة الصحة العالمية تحذر: المتحور دلتا يزيد نسبة الوفاة
قبل أن تذهب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
اكتشف المزيد