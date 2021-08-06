نمو قوي للوظائف الأميركية.. البطالة تهبط إلى 5.4%

زاد نمو الوظائف الأميركية بقوة في يوليو في ظل طلب على العاملين في قطاع الخدمات كثيف العمالة، مما يشير إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه القوي في بداية النصف الثاني.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، في تقرير التوظيف الذي يتابع عن كثب اليوم، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 943 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 938 ألفا في يونيو.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 870 ألف وظيفة.

ونزل معدل البطالة إلى 5.4% من 5.9% في يونيو.

من ناحية أخرى، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 21 عاما خلال يوليو، إذ تمسكت الشركات بموظفيها في ظل نقص العمالة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت بـ 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 يوليو.