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السعودية تعزز شراكتها بالتحول الرقمي مع دول مجموعة العشرين

المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين
لقاء السواحة مع الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا
مجموعة العشرين

السعودية تعزز شراكتها بالتحول الرقمي مع دول مجموعة العشرين

وزير الاتصالات السعودي بحث مع نظرائه تسريع عملية التحول الرقمي وتحفيز ريادة الأعمال

متابع الغاء المتابعة

تريستا - واس

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التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بوزير التنمية الاقتصادية والابتكار بجمهورية إيطاليا جيانكارلو جيورجيتي.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.

كما عقد السواحة لقاءً مع الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير، وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع عملية التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار.

كما استعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية أمام الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.

السعودية تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين
السعودية تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين

وفي ذات الإطار، أجرى السواحة على هامش اجتماعات قادة الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني تاكيدا روتا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من تطورها التقني وخبراتها المتقدمة والمتميزة في هذا المجال.

عقب ذلك التقى، وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسؤولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبرانى في سنغافورة جوزفين تيو، وجرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعد التي تزخر بها المملكة في مجالات تقنية المعلومات والفضاء والابتكار.

واختتم السواحة اجتماعاته بلقاء نظيره بدولة جنوب أفريقيا حيث تم مناقشة فرص التعاون المشترك لتسريع تبني التقنيات الحديثة وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية والشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار.

السعودية تعمل على تعزيز شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين
السعودية تعمل على تعزيز شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين
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