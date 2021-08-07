رغم أزمة السد.. السودان يعتزم شراء 1000 ميجاوات كهرباء من إثيوبيا

نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير الطاقة قوله إن السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميجاوات من الكهرباء، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت الوكالة السودانية إن السودان يستورد بالفعل نحو 200 ميجاوات من إثيوبيا، وهو ما يشكل نحو 10% من احتياجات البلاد.

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إثيوبيا على خلاف مع السودان ومصر بشأن سد بمليارات الدولارات تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء، تسميه إثيوبيا "سد النهضة".

بعد إكمال إثيوبيا للملء الثاني من سد النهضة نهاية الشهر الماضي، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن مستوى مياه النيل في العاصمة الخرطوم سيصل إلى منسوب الفيضان.

وحذرت جميع القطاعات من أن المياه سترتفع بمتوسط 15-25 سنتيمترا، وأن على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.

ويشهد السودان فيضانات وسيولا عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.