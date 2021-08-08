إطلاق دليل الفاتورة الإلكترونية بالسعودية قبل بدء تطبيقها 4 ديسمبر

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، اليوم الأحد، الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها والمتطلبات الخاصة بها، وذلك تمهيداً لدخول المرحلة الأولى من التطبيق حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021.

وبحسب بيان للهيئة، فإن الدليل المفصل لكافة التعريفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، من توضيح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنواع الفواتير الإلكترونية وكذلك أنواع المعاملات.

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كما يحتوي الدليل على أمثلة توضيحية للفواتير الإلكترونية بنوعيها، وهي الفاتورة الإلكترونية المبسطة، والفاتورة الإلكترونية، مع توضيحات على الخصائص المتعلقة بالحلول التقنية والخصائص الأمنية والتشفير.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كافة المهتمين والمختصين والمكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الخدمات والحلول التقنية إلى الاطلاع على الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل قبل بدء التطبيق في 4 ديسمبر 2021.