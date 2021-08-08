خطة بايدن الضخمة للبنى التحتية تتجاوز مرحلة رئيسية

حصلت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الضخمة لتمويل البنى التحتية على دعم 18 نائبا جمهوريا بالإضافة إلى 49 نائبا ديموقراطيا لتتجاوز مرحلة رئيسية في إقرارها.

وكانت الخطة البالغ قيمتها 1.2 تريليون دولار بحاجة لغالبية ستين صوتا في التصويت الجزئي الذي جرى يوم أمس في مجلس الشيوخ.

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وقد يَجرى التصويت النهائي مطلع الأسبوع المقبل أو حتى في عطلة نهاية الأسبوع الراهنة إذ إن القواعد المرنة جدا في مجلس الشيوخ تسمح بتسريع الإجراءات شرط الحصول على الإجماع.