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مصر.. التجديد لأسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس لمدة عام

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع
رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع
قناة السويس

مصر.. التجديد لأسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس لمدة عام

تولى المنصب منذ أغسطس 2019

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دبي - العربية.نت

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أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً جمهورياً بمد خدمة الفريق أسامة ربيع كرئيس وعضو منتدب لهيئة قناة السويس، لمدة عام بداية من 12 أغسطس 2021.

كان الرئيس المصري قد عين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس في أغسطس 2019، خلفاً للفريق مهاب مميش مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع شغل منصب قائد القوات البحرية في أبريل 2015، وتولى في ديسمبر 2016 منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.

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قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان سابق، إن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل عبور 9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 217 سفينة بنسبة زيادة قدرها 2.3%.

وأضاف أن الحمولات الصافية العابرة للقناة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار.

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