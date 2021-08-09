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الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي يكشفون عن ميزانية قيمتها 3.5 تريليون دولار   

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اقتصاد أميركا

الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي يكشفون عن ميزانية قيمتها 3.5 تريليون دولار

تتضمن الميزانية المقترحة إعفاءات ضريبية ومنحا لتشجيع "الطاقة النظيفة"

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واشنطن - رويترز

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كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الاثنين، عن ميزانية قيمتها 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب وثائق للكونغرس، تتضمن الميزانية المقترحة إعفاءات ضريبية ومنحا لتشجيع "الطاقة النظيفة" والتصنيع والنقل، كما تشمل أيضا تغييرات في سياسات الهجرة والتعليم.

ويهدف الديمقراطيون إلى مناقشة وتمرير هذا القرار غير الملزم في الأيام المقبلة، وهو ما سيشكل إطارا عاما لتشريع أكثر تفصيلا وملزم في وقت لاحق هذا العام.

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