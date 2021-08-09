المركزي الصيني يعتزم الإبقاء على سياسة نقدية مرنة

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، إنه سيُبقي على تبني سياسة نقدية مرنة وملائمة للحفاظ على الاستقرار مع استمرار الجائحة وعدم انتظام التعافي الاقتصادي المحلي.

وفي تقرير تطبيق السياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال بنك الشعب الصيني إنه سيحافظ على جعل السيولة وفيرة بشكل معقول وسيعزز دعم الابتكار التكنولوجي والشركات الصغيرة وقطاع التصنيع.

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وقال البنك المركزي "الوباء العالمي لا يزال يتطور، والبيئة الخارجية تصبح أكثر حدة وتعقيدا، ولا يزال التعافي الاقتصادي المحلي غير مستقر وغير منتظم".

وفيما يتعلق بالبيئة الخارجية، أشار بنك الشعب الصيني إلى زيادة في حالات "كوفيد-19" على مستوى العالم والمخاطر الناجمة عن تحولات السياسة المتوقعة في البلدان المتقدمة، والتي يمكن أن تؤثر على تدفقات رأس المال بين الدول.

وقال البنك المركزي، إن الصين ستعزز التنمية المتينة لأسواق المال وستحمي مصالح المستثمرين بشكل أفضل.