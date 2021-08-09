انعقاد منتدى المقاولين في السعودية لتعزيز التواصل مع الممولين 

قال ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن التمويل يعتبر عنصرا مهما جدا في مجال المقاولات وذلك لتنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المقاولين والجهات التمويلية.

وأضاف في تصريحات للعربية، على هامش ملتقى تمويل المقاولين المنعقد في السعودية، أن المنتدى يضم 15 ورشة عمل وندوة وتضم خبراء مختصين من البنوك والجهات التمويلية في المملكة لتقديم عروض متخصصة للمقاولين، وخلق منصة للنقاش والإجابة عن أسئلة المقاولين المهتمين.

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وأوضح أن أحد أدوار الهيئة هو تنظيم وإقامة الفعاليات المختلفة، ومن ضمن استراتيجيتها للمعارض والمؤتمرات هو التمويل المقاولين كأحد العناصر الهامة التي يحتاجها القطاع.