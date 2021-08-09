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تراجع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأقل مستوى في 3 أشهر 

منطقة اليورو
علم الاتحاد الأوروبي
اقتصاد أوروبا

تراجع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأقل مستوى في 3 أشهر

مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو انخفض إلى 22.2 نقطة في أغسطس

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رويترز

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أظهر مسح اليوم الاثنين، تراجع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأقل مستوى في ثلاثة أشهر في أغسطس/آب، نتيجة تراجع حاد للتوقعات بفعل مخاوف من إجراءات عزل جديدة في فصل الخريف وما بعده.

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 22.2 نقطة في أغسطس/آب من 29.8 في يوليو/تموز.

وأشار استطلاع لرويترز لقراءة عند 29.0 في الشهر الجاري.

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مُني مؤشر فرعي للتوقعات بثالث هبوط على التوالي ونزل لأقل مستوى منذ مايو/أيار 2020.

وارتفع مؤشر الأوضاع الحالية للشهر السادس على التوالي، مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وشمل مسح سنتكس 1070 مستثمرا في الفترة من الخامس إلى السابع من أغسطس/آب.

أظهرت بيانات أولية أواخر يوليو الماضي، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أكثر قوة من المتوقع في الربع الثاني، إذ انتعش التكتل من ركود تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو، نما 2% على أساس فصلي ليسجل زيادة 13.7% على أساس سنوي.

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