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توقيف 207 مواطنين ومقيمين في السعودية بتهم فساد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مناسبة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية
اقتصاد السعودية

توقيف 207 مواطنين ومقيمين في السعودية بتهم فساد

بينهم موظفون من 11 وزارة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الاثنين، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية بينهم موظفون من 11 وزارة، والتحقيق مع 461 متهماً.

وقالت "نزاهة" في بيان "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة 1442هـ اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 878 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 207 مواطنين ومقيم منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام).

وقالت إن الموقوفين متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، مشيرة إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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