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شراكة مصرية إماراتية لتصنيع سيارات "بيك أب"

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اقتصاد مصر

شراكة مصرية إماراتية لتصنيع سيارات "بيك أب"

السيارات تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين

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دبي - العربية.نت

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وقعت "وزارة الإنتاج الحربى" المصرية وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، عقد تعاون لتصنيع السيارات البيك أب في مصر تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي وبنزين).

وقالت نيفين جامع وزيرة التجـارة والصناعـة المصرية، إن إنتاج السيارة البيك أب "EM" في مصر والتي تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً وجذب استثمارات جديدة في هذا الصدد.

وأكدت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، أن الشركة متخصصة فى إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات وتمتلك خبرة كبيرة في تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات.

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وأوضحت ماجدة العزعزي خلال تصريحات لها، أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنوياً وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والإفريقي، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وتم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين في هذه الشركة هم الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع 999 الحربي، وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب باسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.

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