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مؤشر جديد على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا

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اقتصاد أوروبا

مؤشر جديد على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا

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برلين - رويترز

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كشفت بيانات، اليوم الاثنين، أن صادرات ألمانيا زادت أكثر من المتوقع في يونيو على الرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في التصنيع، مما يشير إلى تعافٍ قوي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 1.3% على أساس شهري، بعد أن ارتفعت بنسبة معدلة قليلا قدرها 0.4% في مايو.

وارتفعت الواردات 0.6% بعد قفزة بـ 3.4% في الشهر السابق. واتسع الفائض التجاري إلى 13.6 مليار يورو من مستوى معدل عند 12.8 مليار يورو في مايو.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى زيادة 0.4% للصادرات، وارتفاع 0.5% للواردات، مع فائض 13.4 مليار يورو.

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