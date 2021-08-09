مسؤول: أميركا بحاجة لاتخاذ هذا الإجراء قبل رفع سعر الفائدة

قال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تتجاوز بمسافة بعيدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قبل أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.

وأضاف بوستيك، الذي قال في وقت سابق إنه يشعر بأن شروط رفع أسعار الفائدة ستتحقق في أواخر عام 2022، "نحتاج إلى التأكد من أننا تجاوزنا الأزمة بمسافة كبيرة قبل أن نبدأ في تحريك أسعار الفائدة".

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وقال أيضا إنه سيؤيد تقليص مشتريات الأصول على مدار فترة أقصر مما فعله مجلس الاحتياطي الاتحادي في السابق.

وأبلغ الصحفيين أنه يتوقع أن البنك المركزي الأميركي قد يبدأ بتقليص مشتريات الأصول بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول إذا سجلت الوظائف مكاسب كبيرة لشهر أو اثنين آخرين.

وقال بوستيك إنه يدعم نهجا "متوازنا" لتقليص لمشتريات الأصول بحيث يقلل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وسندات الخزانة بنفس المعدل.