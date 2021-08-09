نمو مؤشر أسعار المنتجين في الصين 9% خلال يوليو

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بـ9% الشهر الماضي وسط استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما النفط والفحم.

وكان المحللون قد توقعوا نمو المؤشر 8.8% في يوليو.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% في يوليو، وهو أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغة 0.8%.

وفي ظل انتشار متحور دلتا، قام بنك غولدمان ساكس بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني من 5.8% إلى 2.3% في الربع الثالث من هذا العام.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري بأكمله، بنسبة 0.3% إلى 8.3%، آخذا في الاعتبار أن الحكومة الصينية قد تستطيع السيطرة على متحور كورونا وتداعيته في غضون الشهر.

ومن جانب آخر، رفع "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني من 5.8% إلى 8.5% في الربع الرابع من هذا العام، متوقعا انتعاش الاقتصاد بعد رفع قيود كورونا.