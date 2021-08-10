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إضراب لسائقي القطارات بألمانيا يشل حركة الركاب والبضائع في موسم الصيف

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المانيا
المانيا
اقتصاد أوروبا

إضراب لسائقي القطارات بألمانيا يشل حركة الركاب والبضائع في موسم الصيف

ينتهي يوم الجمعة

دبي - العربية.نت

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صوت اتحاد سائقي القطارات في ألمانيا لصالح إضراب عام، احتجاجا على الرواتب.

وسيشمل الإضراب قطارات الركاب والشحن، ويبدأ الساعة السابعة من مساء اليوم على أن ينتهي ظهر الجمعة.

ويضيف هذا الإضراب المتاعب التي يمر بها قطاع النقل عموما، بعد أشهر من الشلل بسبب جائحة كورونا. كما يأتي في ذروة عطلة الصيف في أوروبا، والتي ينتظرها الملايين بعد إجراءات الإغلاق التي ألغت غالبية مظاهر العطلة في الصيف الماضي.

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