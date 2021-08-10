الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 11.9% في يونيو 2021

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 11.9% في شهر يونيو 2021، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة أن ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.3%، ويبلغ وزنها القياسي في المؤشر 74.5%، وذلك بعد زيادة المملكة إنتاج النفط من 7.4 مليون برميل يومياً في يونيو 2020 إلى 8.9 مليون برميل يومياً في يونيو 2021.

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وانخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضاً في شهر يونيو من 2021 بنسبة 4.2% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 10.9% مقارنة بالشهر المماثل من 2020، ولكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر إذ يبلغ 2.9% لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر يونيو 2021.

وذكرت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3.6% في يونيو 2021، مقارنة بالشهر السابق من 2021.