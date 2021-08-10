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الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 11.9% في يونيو 2021

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اقتصاد السعودية

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 11.9% في يونيو 2021

نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 11.9% في شهر يونيو 2021، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة أن ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.3%، ويبلغ وزنها القياسي في المؤشر 74.5%، وذلك بعد زيادة المملكة إنتاج النفط من 7.4 مليون برميل يومياً في يونيو 2020 إلى 8.9 مليون برميل يومياً في يونيو 2021.

وانخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضاً في شهر يونيو من 2021 بنسبة 4.2% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

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كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 10.9% مقارنة بالشهر المماثل من 2020، ولكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر إذ يبلغ 2.9% لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر يونيو 2021.

وذكرت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3.6% في يونيو 2021، مقارنة بالشهر السابق من 2021.

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