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التضخم يرتفع في المدن المصرية إلى 5.4%

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اقتصاد مصر

التضخم يرتفع في المدن المصرية إلى 5.4%

في يوليو على أساس سنوي

القاهرة - رويترز

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.4% في يوليو على أساس سنوي من 4.9%.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9% مقارنة مع 0.2% في يونيو.

قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس: "الأرقام متوافقة مع توقعاتنا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر والنقل والمواصلات وزيادة استهلاك الأطعمة خلال أشهر الصيف، بخلاف سنة الأساس التي تعتبر أحد عوامل الارتفاع أيضا".

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وأضافت: "نتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم خلال أغسطس أيضا لنفس الأسباب".

وعزى الجهاز في بيان الزيادة في التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.7%، واللحوم والدواجن 7.6%، والخضراوات 5.8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.6%، والنقل والمواصلات 7.8% والرعاية الصحية 4.7% والتعليم 29.7%.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقا لبيانات حكومية.

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