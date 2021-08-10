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إيران تخفض إمدادات الغاز إلى العراق بنسبة تصل إلى 70%

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اقتصاد العراق

إيران تخفض إمدادات الغاز إلى العراق بنسبة تصل إلى 70%

علقت تصدير الكهرباء أيضا

رويترز

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قالت وزارة الكهرباء العراقية إن إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقة الوسطى جرى خفضها من 30 إلى 20 مليون متر مكعب في اليوم (بنسبة 33%)، والإمدادات إلى المنطقة الجنوبية انخفضت من 17 مليون إلى 5 ملايين (بنسبة 70.5%).

يأتي ذلك في الوقت الذي علقت فيه إيران تصدير الكهرباء إلى العراق.

وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وتطالب طهران بغداد بسداد ما يزيد عن 6 مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.

لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق من هذا العام بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران، مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.

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