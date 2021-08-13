فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم يرتفع بقوة

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الجمعة، أن منطقة اليورو سجلت ارتفاعا كبيرا في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو مقارنة مع مايو، إذ نمت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات خلال الشهر.

وقال يوروستات إن منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، سجلت فائضا بـ18.1 مليار يورو (21.2 مليار دولار) في يونيو، ارتفاعا من فائض تجاري 7.5 مليار يورو في مايو.

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وصدر التكتل سلعا بقيمة 209.9 مليار يورو في يونيو، بزيادة بنحو 22% مقارنة مع مايو. وبلغت فاتورة واردات التكتل 191.8 مليار يورو، بارتفاع 17% تقريبا عن مايو.

ونزل الفائض قليلا مقارنة مع يونيو 2020 حين بلغ 20 مليار يورو. ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.