الرئيس المصري: لن نرفع الدعم ولكن سنعيد تنظيمه

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه لن يتم إلغاء الدعم وإنما سيتم العمل على إعادة تنظيمه، موضحاً بكلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات في مدينة بدر، اليوم السبت، أن الوعي هو أخطر قضية تواجه المجتمعات.

وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة إعادة ترتيب وتوزيع بنود الدعم المقدم للمواطن، في ظل توجه الدولة للتطوير والتقدم، موضحاً أن الدعم السنوي يصل لأكثر من 275 مليار جنيه، بمعنى أنه خلال 10 سنوات يصل الدعم نحو 3 تريليونات جنيه.

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وتابع: "أتصدى لقضايا لا ولم يتصد لها أحد، وأسلك الطريق الصعب وليس السهل، والحكومة تعمل بهدف تطوير الدولة"، مؤكدا أن أي مسؤول في الدولة مطالب ببذل أكبر جهد لتغيير الأوضاع الحالية.

كما أشار إلى أن تطوير الريف المصري سيكلف الدولة من 700 إلى 800 مليار جنيه في 3 سنوات.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الانتهاء من إنشاء السكن البديل للعشوائيات بالكامل وتسكين 90% منها.

وأوضح مدبولي أن إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة لتطوير العشوائيات خلال الفترة "2015-2021" تبلغ 425 مليار جنيه.

وقبل أيام، طالب الرئيس المصري بضرورة إعادة هيكلة دعم الخبز في مصر، وذلك في إطار خطة إصلاح منظومة الدعم وهيكلة القطاعات التي تزيد من الأعباء الخاصة بالموازنة العامة للدولة.