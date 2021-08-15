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التضخم السنوي في قطر يرتفع 3.13% في يوليو الماضي

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اقتصاد قطر
اقتصاد قطر
اقتصاد قطر

التضخم السنوي في قطر يرتفع 3.13% في يوليو الماضي

وسط ارتفاع 9 مجموعات بزيادات تراوحت بين 19.6% إلى 0.17%

دبي - العربية.نت

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أعلن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2021، بنسبة 0.90% مقارنة مع يونيو السابق، في حين ارتفع بنسبة 3.13% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2020.

وقال مركز الإحصاء في بيان، اليوم الأحد، إن الارتفاع الشهري جاء بضغط ارتفاع 7 مجموعات، وانخفاض في 4 مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعة واحدة.

وحدث الارتفاع في مجموعة "الترفيه والثقافة" بنسبة 5.70%، تلتها "النقل" بنسبة 2.02%، و"الملابس والأحذية" بـ1.57%، و"السلع والخدمات الأخرى" بنسبة 0.52%، و"الغذاء والمشروبات" بنسبة 0.10%، و"السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 0.06%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.03%.

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في المقابل انخفضت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.87%، والاتصالات 0.29%، و"الأثاث والأجهزة المنزلية" بنسبة 0.07%، والتعليم بنسبة 0.06%، وأما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغير عن الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، أشار المركز إلى ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 3.13%، وهو ناتج عن الارتفاع الناتج في 9 مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 19.69%، والنقل بنسبة 10.11%، والتعليم بنسبة 3.98%، و"السلع والخدمات الأخرى" بنسبة 3.16%، و"الأثاث والأجهزة المنزلية" بنسبة 2.63%، و"الغذاء والمشروبات" بنسبة 2.58%، و"الاتصالات" بنسبة 0.91%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.71%، والصحة بنسبة 0.17%.

اما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في ثلاث مجموعات هي: مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.24%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.77%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ.

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