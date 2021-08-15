التضخم في السعودية يرتفع 0.4% في يوليو.. وتأثير القيمة المضافة يتلاشى

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر يوليو في السعودية بنسبة 0.4% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق حيث كان 6.2%.

وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، إن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، تلاشى، ولا يؤثر على التغيير السنوي للرقم القياسي بعد الآن.

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وعزى التقرير ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى زيادة أسعار النقل بـ 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.2%.

وعزى التقرير ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى زيادة أسعار النقل بـ 7.8% والتي كانت المساهم الأكبر في زيادة التضخم في يوليو وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.2%.

وسجل قسم التبغ ارتفاعا بنسبة 1.2% وقسم الاتصالات ارتفاعا بـ 2.7%، ووالسلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بنسبة 0.8%، وقسم المطاعم والفنادق صعد بـ 1.2%.

وسجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة 7.8% متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم من قبل الابتدائي، والابتدائي، والتعليم المتوسط والثانوي.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انفخاضا بنسبة 3.6% متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 4.5%.

