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الكويت توفر 5.3 مليون دولار من إيقاف مكافآت الوزراء

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اقتصاد الكويت

الكويت توفر 5.3 مليون دولار من إيقاف مكافآت الوزراء

الوزراء الحاليون لا يحصلون على أي امتيازات مالية سوى رواتبهم

دبي - العربية.نت

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قال مصدر حكومي إن الكويت توفر نحو 5.3 مليون دولار من إيقاف مكافأة "تعديل الوضع" التي تمنح لوزراء الحكومة.

أضاف المصدر أن الحكومة الحالية التي صدر مرسوم تشكيلها في 2 مارس الماضي، التزمت سياسة تقشفية واضحة بدأت تطبيقها على وزرائها منذ قبولهم شغل الحقائب الوزارية.

وقال المصدر إن الوزراء الحاليين لا يحصلون على أي امتيازات مالية مقابل عملهم الوزاري، سوى رواتبهم الأساسية المحددة، التي لا تتجاوز 2200 دينار شهريا فقط، وفقا لصحيفة القبس.

وأضاف أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية لم يُصرف للوزراء أي مكافآت أو بدلات مالية شهرية أو ربع سنوية .

وقدّر المصدر الوفر المحقق من إيقاف مكافأة "تعديل الوضع" البالغة قيمتها 100 ألف دينار سنويا، بأكثر من 1.6 مليون دينار، وذلك باحتسابها على عدد التشكيل الحالي الذي يضم 15 وزيرا، إلى جانب رئيس الوزراء.

وكان الوزراء يستفيدون من بدلات السفر للمؤتمرات والفعاليات الخارجية المتوقفة منذ ظهور جائحة «كورونا»، التي كانت محددة بقيمة 350 دينارا، مقابل كل يوم يقضيه الوزير في مهمة رسمية خارج البلاد.

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