.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نقل إنفاذ "العلامات التجارية" من "⁧التجارة⁩" إلى "السعودية للملكية الفكرية"

  • الخط
الملكية الفكرية السعودية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
السعودية

نقل إنفاذ "العلامات التجارية" من "⁧التجارة⁩" إلى "السعودية للملكية الفكرية"

تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من وزارة التجارة إلى الهيئة استنادًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/14/ 1439هـ الموافق 29/ 5/ 2018 القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها، ولتباشر أعمال إنفاذ العلامات التجارية في المملكة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وتعمل الهيئة على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها.

وتدعو الهيئة كل من يرغب الاستفادة من الخدمات المتعلقة بإنفاذ العلامات التجارية التواصل عبر بوابة الهيئة www.saip.gov.sa، واستكمال النماذج المخصصة، أو من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية (الرقم المباشر (920021421) - البريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa - حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي saipksa@).

الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودية

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، دعت العام الحالي الراغبين في الاستفادة من برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE، الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بهذه الخدمة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت الهيئة البرنامج لتسريع الفحص لعدد من مجالات التقنية والمنتجات المستهدفة من خلال مسار فحص أسرع من مسار الفحص العادي وفق ضوابط وشروط محددة منشورة بموقع الهيئة.

وكشفت عن الشروط بأن يكون الاختراع جديداً، ومنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي، كما مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب.

كما أوضحت المجالات المستهدفة وهي "المجالات التقنية المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ومن أهمها التقنيات الصديقة للبيئة والمنتجات التي تساهم في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وتقنيات تساهم في التصدي للجوائح وانتشار الأمراض المعدية ومنتجات منافسة ذات قيمة اقتصادية في المملكة بالإضافة لتقنيات ذات علاقة بالحج والعمرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صرخة أب لبناني مفجوع.. صرخة أب لبناني مفجوع.. "ولداي ماتا من أجل البنزين"
شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد