.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انخفاض معدل البطالة في مصر لـ7.3% بالربع الثاني

  • الخط
البطالة في مصر مناسبة رجل يرتدي كمامة واقية للوجه يسير بالقرب من رمز الجرانيت ويد السلام ، وسط مخاوف من مرض فيروس كورونا
شاب يرتدي كمامة واقية للوجه يسير بالقرب من تمثال جرانيت يحمل يد ترمز للسلام
اقتصاد مصر

انخفاض معدل البطالة في مصر لـ7.3% بالربع الثاني

سجل تقدير حجم قوة العمل 29.115 مليون فرد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، عن انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2021 (أبريل- يونيو) إلى 7.3%، قياسا على 7.4% بالربع السابق له.

وأضاف "الإحصاء" في بيان، أن معدل البطالة ينخفض بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني، قياسا على الفترة المماثلة من عام 2020.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.115 مليون فرد، مقابل 29.284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 0.6%.

صندوق النقد يرصد أهم 5 إصلاحات اقتصادية في مصر قصص اقتصادية اقتصاد مصر صندوق النقد يرصد أهم 5 إصلاحات اقتصادية في مصر

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 12.981 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.134 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4.882 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى تراجع كل من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين، حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا.

سجل عدد المتعطلين 2.155 مليون متعطل بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل (1.383 مليون ذكور، 732 ألفا من الإناث) مقــابـل 2.155 مليون متعطل في الربع الأول 2021، بانخفاض قـدره 40 ألف متعطل بنسـبة 1.9% وبـانخفاض قــدره 459 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.8%.

وجاء معدل البطالة بين الذكور بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني مقابل 8.5% بالفترة المماثلة من 2020، بينما سجلت البطالة 15% بين الإناث قياسا على 16.2% قبل عام.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) خلال الربع الحالي 68.4%، مقابل 62.4% في الربع السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد