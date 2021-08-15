"سيد الخواتم" يهدد اقتصاد هذه الدولة بعد إعلان نقل تصويره خارجها

ستقوم شركة أمازون استوديوز Amazon Studios بتصوير الموسم الثاني من مسلسل سيد الخواتم "Lord of the Rings" في المملكة المتحدة، مما يحول قاعدة الإنتاج من نيوزيلندا، حيث تم تصوير الأفلام المأخوذة من روايات الخيال.

وقالت الشركة، إن إنتاج الموسم الأول سيستمر في نيوزيلندا حتى يونيو المقبل.

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ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل لأول مرة عبر منصة البث المباشر برايم فيديو Prime Video، التابعة لشركة أمازون في سبتمبر 2022، وقدر محررو هوليود تكلفة الموسم الأول من المسلسل بنحو 465 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في حين قالت الشركة إن التحول يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع نطاق إنتاجها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كما ذكرت أن إغلاق نيوزيلندا الصارم للحدود أثناء الوباء منع أعضاء فريق الممثلين البريطانيين من العودة إلى ديارهم لما يقرب من عامين.

وقالت وسائل الإعلام إن الإغلاق منع أيضاً المديرين التنفيذيين في أمازون من زيارة المجموعات لمراقبة العرض.

وفي سبتمبر 2019، أعلنت أمازون، أن نيوزيلندا ستكون موقع إنتاج السلسلة، وأشادت بـ "الضيافة" الوفيرة في البلاد، وأكدت أنها تتطلع إلى تعميق شراكتهما، لكن قال وزير التنمية الاقتصادية ستيوارت ناش في بيان يوم الجمعة إن حكومة نيوزيلندا تشعر بخيبة أمل إزاء قرار أمازون نقل التصوير إلى مكان آخر.

نيوزيلندا، التي شهدت ازدهاراً سياحياً بعد إصدار الفيلم الأول من ثلاثية "مملكة الخواتم" في عام 2001، أولت أهمية كبيرة لسلسلة أمازون، ووافقت على منح 5% إضافية علاوة على حافز خصم 20% القياسي لميزانيات الإنتاج، لكن سيتم سحب هذا الخصم الإضافي.

وقال ناش إنه مع ذلك، من المحتمل أن تكون شركة أمازون استوديوز مؤهلة للحصول على خصم بقيمة 92 مليون دولار من ميزانية الموسم الأول.