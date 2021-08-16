.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين تتجه لتعزيز السياسات الكلية لدعم التوظيف

  • الخط
فيروس كورونا اقتصاد الصين مناسبة
صورة تعبيرية عن اقتصاد الصين
اقتصاد الصين

الصين تتجه لتعزيز السياسات الكلية لدعم التوظيف

الصين ستعمل أيضا على تحسين سياساتها لمواجهة الزيادات في أسعار السلع الأساسية

بكين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانغ قوله في اجتماع للحكومة، اليوم الإثنين، إن الصين ستعزز سياساتها المالية والنقدية لدعم التوظيف.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل حاد وأن هذا النمو جاء دون التوقعات
في يوليو/ تموز إذ تسبب تفشي فيروس كورونا وفيضانات وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الضغط على الشركات، مما زاد من علامات تباطؤ التعافي الاقتصادي.

وذكر التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) أن الصين ستبقي على الأنشطة الاقتصادية في نطاق مقبول وتحسن استغلال قروض مقدمة من حكومات محلية لتحفيز الاستثمار الفعال.

وأضاف أن الصين ستعمل أيضا على تحسين سياساتها لمواجهة الزيادات في أسعار السلع الأساسية والاستفادة من الأموال التي يتيحها أحدث خفض للاحتياطيات التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدعم الشركات الأصغر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
الأكثر قراءة
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء
5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر! 5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر!
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
قبل أن تذهب
انهيار القوات الأفغانية يهدي كنزًا من الأسلحة الأميركية لطالبان
انهيار القوات الأفغانية يهدي كنزًا من الأسلحة الأميركية لطالبان
اكتشف المزيد