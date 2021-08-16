الصين تتجه لتعزيز السياسات الكلية لدعم التوظيف

قال رئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانغ قوله في اجتماع للحكومة، اليوم الإثنين، إن الصين ستعزز سياساتها المالية والنقدية لدعم التوظيف.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل حاد وأن هذا النمو جاء دون التوقعات

في يوليو/ تموز إذ تسبب تفشي فيروس كورونا وفيضانات وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الضغط على الشركات، مما زاد من علامات تباطؤ التعافي الاقتصادي.

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وذكر التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) أن الصين ستبقي على الأنشطة الاقتصادية في نطاق مقبول وتحسن استغلال قروض مقدمة من حكومات محلية لتحفيز الاستثمار الفعال.

وأضاف أن الصين ستعمل أيضا على تحسين سياساتها لمواجهة الزيادات في أسعار السلع الأساسية والاستفادة من الأموال التي يتيحها أحدث خفض للاحتياطيات التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدعم الشركات الأصغر.